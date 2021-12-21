الضرائب تطالب ممولي منطقة "القاهرة رابع" بتفعيل حساباتهم بالمنظومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي المأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع بضرورة تفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تمهيدًا لبدء التعامل في 3 يناير 2022 مع وظائف المنظومة الضريبية الجديدة ، ومنها تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وأشار عبد القادر في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على استكمال مشروعات التطوير التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة.

وأوضح أن المصلحة أتاحت القيام بإجراءات التسجيل والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة منذ يوم 19 ديسمبر الجاري، أي بوقت كافٍ قبل بدء تشغيل المنظومة في 3 يناير المقبل، حتى يتمكن جميع الممولين بهذه المأموريات من إنهاء هذه الإجراءات.

وأكد عبد القادر أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل الدعم الفني التي من شأنها مساعدة ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، من خلال استخدام الفيديو والشرح التفصيلي من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية (www.eta.gov.eg).

وذكر أنه بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على المركز الإعلامي، ثم دليلك للتعامل مع المنظومة الجديدة، ثم اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو التوضيحي للتسجيل على المنظومة، كما يمكنهم أيضًا الاستعانة بالخطوات التفصيلية المكتوبة بمستند "دليل مستخدم البوابة الموحدة".

وقال عبد القادر إنه لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال بمركز اتصالات مصلحة الضرائب على (16395)، أو زيارة المكاتب الأمامية بالمأمورية، أو مبنى الخزانة العامة.

وأضاف أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات بعنوان "كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة" لممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعه السابعة مساءً أونلاين حتى نهاية أبريل 2022.

وأشار عبد القادر إلى أنه يتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية.