"المصريين بالخارج": ضوابط السفر إلى ليبيا تمنع الهجرة غير الشرعية وتحافظ على حقوق المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

علق عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارتي القوى العاملة فى مصر وليبيا، بخصوص ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

ورحب حنفي في بيان له، الثلاثاء، بهذه الإجراءات قائلا:"في السنوات الأخيرة شهدت ليبيا تدفقا غير مقنن للعمالة المصرية الى ليبيا، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من السلبيات أهمها وقوع بعض هؤلاء فى براثن سماسرة الهجرة غير الشرعية واستغلالهم أسوأ استغلال واختطاف مصريين مهاجرين في بعض الأحيان وطلب أموال كفدية مقابل إطلاق سراحهم وفي حالات أخري إهدار حقوقهم المالية، وكان لابد للدولة المصرية أن تتدخل ممثلة فى وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الأشقاء في ليبيا حفاظا على أرواح وحقوق المصريين المادية والمعنوية

وأشار إلى أن تسجيل أي عمالة وافدة من مصر إلى ليبيا عبر وزارة القوى العاملة، يمنع التزوير والابتزاز للمصريين الوافدين، وهو ما ينعكس إيجاباً على حجم تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا، وهي أرض خصبة لاستيعاب الملايين من العمالة المصرية.

وأكد حنفي، أن هذا الاتفاق بين وزارتي القوى العاملة في البلدين جاء تتويجاً لجهد منظم على مدى السنوات الماضية، واصفاً الإجراءات التي تتخدها مصر للحفاظ على حقوق عمالها بالضرورية والمطلوبة.

وأشار إلى أن السياسة المصرية فى السنوات السبع الماضية أثبتت في مواقف عديدة أن حقوق المصريين بالخارج من أهم أولويات الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قطع على نفسه عهداً بعدم المساس بحقوق المصريين أينما كانوا، لافتا إلى أن هناك العديد من المواقف التي أكدت أن تلك سياسة الأفعال لا الأقوال والأمثلة على ذلك كثيرة فى ليبيا وغيرها من دول الاغتراب.

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