النساجون الشرقيون تستهدف استثمار 15 مليون دولار في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم ضخ الاستثمارات لإضافة عدد من الأنوال والماكينات الجيدة، ورفع كفاءة وتطوير بعض المصانع لزيادة الإنتاج، وفق بيان من الشركة لبورصة مصر اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الشركة أن تصل خطة الاستثمارات والتوسعات للعام الجاري نحو 26 مليون دولار، وفقا للبيان.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.