بالصور- الأمطار الغزيرة مستمرة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وصل إلى حد الصقيع، وذلك رغم توقعات هيئة الأرصاد تحسن نسبي في الطقس.

وتسببت الأمطار التي هطلت منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في حدوث تراكمات للمياه في الشوارع في الوقت الذي دفعت فيه شركة الصرف الصحي بعدد من السيارات لرفعها..

وتتعرض المدينة الساحلية، منذ صباح أمس، لموجة من الطقس السيئ ، صاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج في بعض الأحيان، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثاني على التوالي.