نيوزيلندا تسجّل وفاة لشاب ترجّح إرتباطها بلقاح "فايزر"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت نيوزيلندا اليوم الاثنين، أنها سجلت وفاة لشاب يبلغ من العمر 26 عاما، قد تكون مرتبطة بتلقيه لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات في نيوزيلندا إنها تعتقد أن وفاة الرجل مرتبطة بتلقيه لقاح "فايزر" المضاد لكوفيد-19 بعد أن أصيب بإلتهاب نادر في عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى.

وقال المجلس المستقل المعني بمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 في بيان "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، يعتبر المجلس أن إصابة هذا الشخص بإلتهاب عضلة القلب ربما كانت ناتجة عن تلقيه اللقاح".

ولم يطلب الرجل الذي توفي في غضون أسبوعين من حصوله على الجرعة الأولى، أي مشورة طبية أو علاج بعد الأعراض التي ظهرت عليه. وإلتهاب عضلة القلب يمكن أن يحد من قدرته على ضخ الدم وقد يسبب تغيرات في إيقاع ضرباته.

وقال متحدث بإسم شركة "فايرز" إن الشركة على علم بشأن التقارير عن حدوث الوفاة في نيوزيلندا، وإنها تراقب جميع التقارير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة.

وهذه ثاني وفاة في نيوزيلندا ترتبط بأثر جانبي معروف لكنه نادر للقاح "فايزر" بعد أن أبلغت السلطات الصحية في أوت الماضي عن وفاة إمرأة بعد تلقي الجرعتين.

وقال مجلس سلامة اللقاحات في نيوزيلندا إن شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 13 عاما، توفيا جراء إصابتهما المحتملة بإلتهاب عضلة القلب بعد تلقي التطعيم، لكنها ذكرت أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات قبل ربط وفاة الطفل باللقاح، بينما من المستبعد أن تكون وفاة الشخص الآخر، وهو رجل في الستينيات من عمره، مرتبطة باللقاح.

المصدر: رويترز