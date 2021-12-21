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وفاة السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين بعد عودته إلى البلاد

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: “الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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