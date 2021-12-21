شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بريطانيا.. 92 ألفا و598 إصابة جديدة و44 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بريطانيا 92 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و518 ألفا و255 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و723 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 128 مليونا و475 ألفا و904 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.