شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 90 شخص جراء انفجار خزان الوقود في هاييتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خزان شاحنة مليئة بالوقود في مدينة كاب هايتيان الساحلية بشمال هايتي إلى 90 قتيلاً، ونقلت صحيفة "هاييتي ليبر" المحلية عن نائب رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور أن العدد قد يرتفع للأسف بسبب الإصابات الخطيرة التي لا تزال في المستشفى.

وكانت أخر حصيلة معلنة يوم الأربعاء الماضي عندما توفى 75 شخصًا على الأقل، منهم 60 في موقع الانفجار و15 في المستشفى، وأصيب 48 بحروق، بينما احترق 20 منزلاً، ووقع الحادث الأسبوع الماضي عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق، وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.