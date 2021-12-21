شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 10 إصابات جديدة بكورونا ولا حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم سبعة تايوانيين وثلاثة أجانب، جاءوا إلى تايوان في الفترة من 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي و 19 كانون أول/ديسمبر الجاري من كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وكمبوديا وفيتنام والمملكة المتحدة وإندونيسيا.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و826 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و435 حالة إصابة محلية، منذ 15 أيار/مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها فيما عدا 12، تم تسجيها منذ 15 أيار/مايو الماضي.