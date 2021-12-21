ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 % إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3%، إلى 68.84 دولار للبرميل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه "سيشدد القيود الرامية للحد من انتشار المتحور أوميكرون إذا لزم الأمر، بعد أن بدأت هولندا إغلاقا رابعا وتفكير دول أوروبية أخرى في تطبيق قيود خلال فترة عيد الميلاد".

وتتضاعف حالات الإصابة بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وتزيد بمعدل المثلين كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن وأماكن أخرى وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية التي تخشى أن يؤثر ذلك على التعافي الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعروض من النفط، قال مصدران من مجموعة أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117%، في تشرين الثاني ارتفاعا من 116%، في الشهر السابق، مما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة لا تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير والبنزين الأسبوع الماضي.