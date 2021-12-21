بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك .

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (المنصورية) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الثاني عشر للفرقة بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في قضاء (الحويجة) بكركوك".

وتابع انه "تم إحالتهما الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".