انت الان تتابع خبر بسبب الميراث.. أخ يقتل شقيقته وولدها في بغداد – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية، إنه "بعد ان أحيلت الى مكتب مكافحة اجرام المدائن التابع لوكالة شؤون الشرطة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث قتل امرأة مع ولدها في منطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة بغداد ، على الفور تم المباشرة بالتحري وجمع المعلومات عن الحادث واخذ الموافقات الاصولية والاستعانة بالطرق الفنية الحديثة حيث اثمرت الجهود بالتوصل الى الجاني وهو شقيق المجنى عليها وخال ولدها حيث ان عملية القتل جائت نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم بسبب الإرث".واشار البيان الى إنه "وبعد متابعة الجاني ونصب الكمائن له تم القبض عليه والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوفرة ضده إنهار واعترف صراحة بأرتكابه للجريمة من خلال اطلاق النار بواسطة سلاح مسدس".

وتابع، "دونت اقوال المتهم وتم تصديقها قضائيا امام قاضي التحقيق وقرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

