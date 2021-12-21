نزاهة نينوى تصدر أمر قبض بحق النائبة ميساء يحيى عبد الرزاق - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق)، استنادا إلى أحكام المادة(340) من قانون العقوبات.

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أمر قبض جاء على خلفية التهم الموجهة إلى النائبة (عبد الرزاق) في قضية استلامها مخصصات أفراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى".

واضاف البيان، انه "وبناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، استنادا إلى أحكام المادة الحكمية التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا بأموال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".