شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 275 مليوناً و815 ألفا و930 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 275 مليوناً و815 ألفا و930 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و377 ألفا و168 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 247 مليونا و498 ألفا و889 حالة، بحسب موقع "وورلد ميتر".

أصبحت أوميكرون المتحوّرة المهيمنة إلى حدّ كبير في الولايات المتحدة، إذ إنّها تُمثّل 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأوّل/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحّية الأمريكيّة.

وقد تغلّبت المتحوّرة أوميكرون سريعة الانتشار، على المتحوّرة دلتا في غضون أسابيع، وباتت تُمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في 3 ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريجون وواشنطن وايداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، تُمثّل أوميكرون 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

رصدت كولومبيا أول 3 إصابات بالمتحورة أوميكرون لدى مسافرَين اثنين وافدَين من الولايات المتحدة وآخَر وافد من إسبانيا، على ما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم رصد إصابتَين في كارتاخينا وواحدة في سانتا مارتا (شمال) لدى كولومبيَّين اثنين ومواطن أمريكي، من دون أن تعطي تفاصيل حول وضعهم الصحي.

وسجلت كولومبيا البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، أكثر من 5 ملايين إصابة بكوفيد ونحو 129400 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، انخفاضا من 120 في اليوم السابق.

وذكر بيان من اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 37 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 33 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 100467 إصابة مؤكدة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و833050 بعد تسجيل 23428 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108814 بعد تسجيل 462 وفاة جديدة.