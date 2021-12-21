إيران.. مصرع 8 في حادث سير مروع جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 8 إيرانيين مصرعهم فجر الثلاثاء، في حادث سير مروع بمدينة "ايرانشهر" التابعة لمحافظة "سيستان وبلوشستان" جنوب شرق البلاد.



وقال القائم بأعمال رئيس منظمة الطوارئ في مدينة ايرانشهر محمود رضا ناصح للصحافة الإيرانية، إن "شاحنة اصطدمت بسيارة من طراز بيجو، فجر الثلاثاء، على الطريق السريع في مدينة ايرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الفور".

ووصف المسؤول الإيراني الحادث بـ"المروع"، قائلاً إن "الجثث تمزقت نتيجة قيام الشاحنة بسحق سيارة بيجو، ولم تتمكن الجهات المختصة من تحديد عمر الضحايا". وأضاف أن "المعلومات الأولية تؤكد أن القتلى هم 3 ذكور و5 إناث ومن المحتمل أن يكون 3 منهم أطفال".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال قائد شرطة المرور العامة في إيران، اللواء كمال هاديان فر، إن حوادث الطرق تؤدي إلى مقتل 19 ألف شخص سنوياً، موضحا أن "الوفيات الناجمة عن حوادث السير في إيران تخطت 293 ألف حالة وفاة خلال السنوات الـ 15 الماضية، بمعدل 19 ألف وفاة في السنة".

وتشهد إيران واحدا من أعلى معدلات حوادث السير في العالم، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.