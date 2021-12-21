إيران تعلن وفاة مندوبها لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء حسن إيرلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران صباح اليوم الثلاثاء، وفاة مندوبها لدى المليشيات الحوثية في صنعاء، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيرلو توفي بتأثير إصابته بفيروس كورونا.

ونقل إيرلو في وقت سابق من العاصمة اليمنية صنعاء، إلى طهران، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال مساء السبت، إن "حسن إيرلو أصيب منذ أيام بفيروس كورونا، وهو بحاجة لعناية طبية عاجلة، ونظرا لذلك قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج."

وقد فرضت الولايات المتحدة نهاية العام الماضي، عقوبات على إيرلو، لدوره في تنسيق التعاون بين الحرس الثوري والحوثيين.