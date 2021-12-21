شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "صحة النواب" تناقش مشروع قانون المجلس الصحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 28 ديسمبر، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحى المصرى .

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحى المصرى، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد والدكتور عادل العدوى وغيرهم من اصحاب العلم، للاستماع إلى وجهات نظرهم.

ووفقا لمشروع قانون المجلس الصحى المصرى، ينشأ المجلس ويعد هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر.

ويختص المجلس الصحى المصرى، بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

كما يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.