شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا.. مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين إثر الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق عدة في ماليزيا.

وأوضحت الشرطة الماليزية أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية سيلانجور، وستة آخرين في ولاية بهانج، مشيرة إلى إجلاء 67 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وذكرت أن الفيضانات اجتاحت ولايات سيلانجور، بهانج، تيرينجانو، كيلانتان، نيجيري سمبيلان، ملاكا، فيراك، وكوالالمبور.