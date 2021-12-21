شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من حالات كوفيد19 في أمريكا تشكل «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الصادرة، أن المتحور أوميكرون شكل نحو 73% من حالات كوفيد19- بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

وتمثل هذه الأرقام قفزة هائلة مقارنة بالتقديرات التي كانت تبلغ نحو 6ر12% في الأسبوع السابق. وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد قدرت في البداية حوالي 3% في ذلك الأسبوع، ولكنها عدلت أعدادها صعودا.

ومتحور أوميكرون هو الآن السلالة المهيمنة في البلاد، ودفع "دلتا" إلى المركز الثاني. وشكل دلتا مؤخرا حوالي ربع عدد الحالات، وفقا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي بعض الولايات، يشكل أوميكرون أكثر من 90% من الحالات.

وضربت موجة شديدة من الإصابات بمتحور دلتا الولايات المتحدة في الصيف. وشهد شهرأيلول/سبتمبر انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة، ولكنها ارتفعت مرة أخرى منذ تشرين أول/أكتوبر، مع ارتفاع حاد في الأعداد بشكل خاص في الأيام القليلة الماضية.

وتوفي أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب كوفيد19- منذ بداية الجائحة.

وحققت حملة التطعيم في البلاد بداية قوية ولكنها كافحت من أجل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة. وتم تطعيم نحو 5ر61% من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 330 مليون نسمة، مرتين.

كما تلقى أقل بقليل من 30% جرعة معززة.

ووصف البيت الأبيض حتى الآن المتحور أوميكرون بأنه سبب للقلق لكنه قال إنه ليس سببا للذعر.