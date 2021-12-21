وفاة السفير الإيراني لدى حكومة 'الحوثيين' بعد عودته إلى البلاد - عاجل

وقال زاده: "الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم".



المصدر: "فارس"