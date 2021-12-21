انت الان تتابع خبر وفاة السفير الإيراني لدى حكومة 'الحوثيين' بعد عودته إلى البلاد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.
وقال زاده: "الشهيد حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم".
المصدر: "فارس"
المصدر: "فارس"