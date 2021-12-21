لاكتمال التحصين.. الكويت تقرر إلزامية تلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء الاثنين قوله إنه تقرر اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.



وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر.