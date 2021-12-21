الكويت تفرض الحجر المنزلي على العائدين إلى البلاد لمدة 10 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اليوم الإثنين، فرض الحجر المنزلي على العائدين إلى البلاد لمدة عشرة أيام.



وأوضح مركز التواصل الحكومي في بيان صحفي أن الحجر سيكون لمدة 10 أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي سي آر) بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف المركز أن المجلس قرر إلزام جميع المسافرين القادمين تقديم نتيجة فحص (بي سي آر) سلبية قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 48 من تاريخ الفحص بدلا من 72 ساعة.

كما قرر المجلس اعتبار كل من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 9 أشهر غير محصن ما لم يتلق الجرعة التعزيزية.

وأعلنت الكويت الأسبوع الماضي تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لمسافر أوروبي قادم من دولة إفريقية.

كما أعلنت الكويت الشهر الماضي إيقاف رحلات الطيران المباشر مع 9 دول إفريقية، بإستثناء طائرات الشحن، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".