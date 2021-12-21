شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط وطفل إماراتي في "سيلفي" استثنائي بـ"إكسبو دبي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في صورة استثنائية مزجت بين البساطة والتواضع، اختصر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "مسافة أجيال عديدة في لحظات"، بعد أن التقاطه "صورة سيلفي" مع طفل إماراتي، خلال الاحتفال بيوم الجامعة العربية، بجناحها في معرض "إكسبو 2020 دبي". وفي لفتة إنسانية، سمح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لطفل إماراتي بالتقاط صورة سيلفي تجمعهما، وذلك بساحة الوصل التي تشكل المركز الرئيسي وقلب معرض إكسبو 2020 دبي. ونشر السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، صورة "سيلفي" تجمع الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع طفل إماراتي، وصفها بالصورة الاستثنائية، فيما اعتبرها رواد صفحة السفير بأنها "صورة العام بجدارة". وفي توصيفه لـ"الصورة الاستثنائية"، وظروف التقاطها، قال زكي: "(ونحن) خارجين من ساحة الوصل حيث كان عرض شباب الأكاديمية البحرية، وإذا بطفل صغير يستوقف الأمين العام ويطلب أن يأخذ معه سلفي". وأضاف: "هكذا بكل ثقة وسلاسة وخفة دم، نزل الأمين العام علي ركبة ونص ليتمكن من التصوير مع الشاب الخطير، (بعد أن) وضع الشاب يده على كتف الأمين العام كأنهما أصدقاء من سنين".

