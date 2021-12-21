اليوم.. "كبار العلماء" تعقد الملتقى الثامن احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر؛ الملتقى العلمي الثامن بالجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من شهر ديسمبر، كل عام.

ويحضر الملتقى عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وعلماء وأساتذة جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى الحديث عن أبرز علماء اللغة الأزاهرة أصحاب التأثير الواضح في علوم اللغة العربية، ومن أشهرهم الشيخ خَالِد بن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن أَحْمد الجرجاوي الْأَزْهَرِي، والشيخ محمد محيّ الدين عبد الحميد، كما سيتم قراءة كتاب "الأخبار المروية في سبب وضع العربية" للإمام جلال الدين السيوطي، وسيجاز الحاضرون فيه.

يُشار إلى أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت سبعة ملتقيات سابقة انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف.

ودشنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية موقعًا إلكترونيا عن الفاعلية على بوابة الأزهر على الرابط التالي:أضغط هنا

يعقد الملتقى بشكل دوري، ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين.