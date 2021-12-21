القيادة تعزي رئيس الفلبين في ضحايا إعصار راي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس رودريو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال الملك: «علمنا بنبأ إعصار «راي» الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رودريجو دوترتي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط الفلبين.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ إعصار «راي» الذي ضرب عددًا من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».