375 قتيلا و56 مفقودا بإعصار الفلبين

حيث حشد إعصار راي رياحًا متواصلة بلغت سرعتها 195 كيلومترًا «121 ميلاً» في الساعة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 270 كيلومترًا في الساعة «168 ميلاً في الساعة» قبل أن ينفجر في بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة.
ولقى ما لا يقل عن 375 شخصا مصرعهم، وفقد 56، وأصيب 500، وفقا للشرطة الوطنية.
وقد يستمر عدد الضحايا في الزيادة، لأن العديد من البلدات والقرى ظلت بعيدة المنال، بسبب انقطاع الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من جهود التنظيف والإصلاح واسعة النطاق جارية.
وقتل الكثيرون بسبب تساقط الأشجار وانهيار الجدران، والفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث قالت الشرطة إنه عثر على رجل يبلغ من العمر 57 عاما، ميتا متدليا من غصن شجرة.
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