طائرات F16 العراقية تستهدف أوكار داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الإثنين، استهداف أوكار تنظيم «داعش» بضربة جوية شرقي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: «بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية ضد تنظيم داعش»،
وأضافت، أن «الضربة التي نفذت في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية».
قانون الإرهاب
وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، الإثنين، إن المعتقلين الأربعة صادرة بحقهم مذكرات قبض وتحر وفق أحكام قانون الإرهاب.
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