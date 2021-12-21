واشنطن تعمل على إعداد خطوات ستتخذها في حال فشل المفاوضات مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها يوم الاثنين، إنه “بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى”.

وأضافت أن “هذا العمل جار، وهناك أيضا مشاورات مع العديد من الشركاء حول العالم”.

يذكر أن الجولة السابعة من المفاوضات حول العودة الاتفاق النووي الإيراني اختتمت الجمعة الماضي في فيينا.

ومن المتوقع استئناف عمل المفاوضين بعد أعياد الميلاد في أوروبا، بناء على الوثائق التي تم إعدادها في يونيو الماضي.