هزة أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تسجيل الهزة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمي، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

وأشار مركز التحذير الوطني من التسونامي في الولايات المتحدة إلى أنه ليس من المتوقع حدوث موجة من هذا النوع جراء الهزة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية في منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية في المنطقة.