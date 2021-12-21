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الخارجية الأمريكية: نعمل على إيجاد السبل لإيصال المساعدات إلى أفغانستان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 47 دقيقة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على إيجاد السبل اللازمة لمد كابل بالمساعدات، داعية الدول المجاورة لأفغانستان إلى بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن واشنطن تعتقد أن هناك وضعا إنسانيا “ملحا” في أفغانستان مع اقتراب الشتاء، وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة لإيجاد سبل لإدخال المساعدات والسيولة إلى الاقتصاد الأفغاني.

ودعا دول المنطقة ودول الجوار إلى “بذل المزيد من الجهود لتيسير الأوضاع في أفغانستان”.

لكنه أحجم عن ذكر أسماء الدول التي كان يتحدث عنها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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