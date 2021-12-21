إجراءات جديدة لأردوغان لوقف الدولرة

20 ديسمبر , 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)
اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى منع المزيد من الدولرة والتي تشجع على الادخار بالليرة، كما كرر دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.
وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون لتحويل ما لديهم بالليرة إلى عملة أجنبية، بينما سيتم تطبيق إجراءات أخرى لمساعدة المصدرين ومن يحصلون على معاشات التقاعد.
وهوت الليرة في وقت سابق اليوم أكثر من 11 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع بقوة عقب تصريحات أردوغان ليجري تداولها عند 13.75 مقابل العملة الأميركية.
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