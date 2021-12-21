شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الوطنية للصحافة" تنظم حفل توزيع جوائز مسابقة المقال والكاريكاتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، ظهرغدا، الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مسابقة المقال والكاريكاتيرالتى أطلقتها الهيئة ، ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين والمحكمين خلال الحفل.

يذكرأن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اعتمد من قبل نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .

وجاءت النتائج كالتالي:

الكاريكاتير

الفائز الاول ( أحمد قاعود - الخليج 365 )

الفائز الثانى ( احمد عبدالنعيم - اخبار اليوم )

الفائز الثالث ( عمر صديق - محاسب )

المقال الخبري

الفائز الاول ( صبري الديب - صحفى )

الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم - محاسب )

وقد تم حجب الثالثة

المقال الساخر

الفائز الاول ( امير ابراهيم لاشين - الاخبار )

الفائز الثانى ( هشام احمد مبارك - الاخبار )

وقد حجبت الثالثة

المقال التحليلى

الفائز الاول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )

الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة )

الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة اكتوبر )