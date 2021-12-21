شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتعديل عقوبة الغش التجارى.. "برلمانى" يفتح ملف "الثغرة" بقانون العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" تقريرا مهما تحت عنوان "مطالب بتعديل عقوبة الغش التجارى"، ألقى من خلاله الضوء على مشكلة رصد المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ،بعدما تم ضبط مصنع الجبن المخلوط بمعجون الدهانات فى المنوفية ،حيث تم شن حملة مكبرة قامت بمداهمة مصنع بقرى تلا لتصنيع الجبن، وضبط 40500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 14 طنا و5 شيكارة معجون حوائط زنه 15 ك 198 كيس جبن زنه الواحدة 50 ك إجمالي 10 أطنان بياناتها 10 بريميل زنة البريمل 500 ك جبن بدون بيانات عدد 10 آلاف مطبوع مستخدم عدد 2 طن ملح منتهى الصلاحية و370 كرتونة زنه الكرتونة 15 ك بإجمالي يزن 5500 ك جبن غير صالح.

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