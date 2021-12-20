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ألسنة النيران تصاعدت في السماء.. شاهد: قصف عنيف لمقاتلات التحالف على مواقع ميليشيا الحوثي بمطار صنعاء

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_متابعات

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر انفجارات مدوية بمطار صنعاء.

وعلق الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي على مقطع الفيديو بالقول :”وكر الإرهاب الإيراني والحوثي ، مطار صنعاء الآن“.

وكانت قواتالتحالف قد أعلنت قبل قليل أنه تم إسقاط الحماية عن مطار صنعاء بناء على فقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية، تم اتخاذها بناء على الفقرة 2 من المادة 52 والقاعدتين 7و8 من القانون الدولي.

كما تم اتخذا إجراءات وتدابير لحماية المدنيين خلال الضربات ضد مواقع بمطار صنعاء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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