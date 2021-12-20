شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد حالات إغلاق المدارس في أمريكا مع انتشار «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترقب مسؤولو المدارس الأمريكية عطلة فصل الشتاء بفارغ الصبر، في ظل الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بمرض كوفيد 19-،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين. فقد شهد هذا الأسبوع 646 حالة إغلاق للمدارس مرتبطة بكوفيد ، مقابل 356 حالة إغلاق لمدارس في الأسبوع السابق.

وتحولت المدارس في عدد من الولايات ، من بينها ميشيجان وميريلاند وبينسلفانيا وأوهايو ، إلى التعليم الافتراضي أو أغلقت أبوابها قبل حلول عطلة فصل الشتاء.

وتخطط عدة ولايات بالفعل للجوء إلى التعليم عن بعد الشهر المقبل.

وكان المسؤولون على المستوى الاتحادي وفي الولايات قالوا إنهم لا يرغبون في إغلاق المدارس مرة أخرى ، ودعوا الآباء إلى تلقيح التلاميذ .

وبعض المقاطعات ألزمت المدرسين بتلقي اللقاحات.