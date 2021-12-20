شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتخذ تدابير جديدة لمكافحة متحور «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إيطاليا اليوم تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بمقاطعات ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أنه من المقرر أن تتخذ السلطات هذا الأسبوع قرارات أخرى بشأن تدابير جديدة لمكافحة وباء (كوفيد-19) وأساليب التعامل مع متحوّر (أوميكرون).

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا - في تصريحات - إن الوضع صعب على المستوى الأوروبي، والإيطالي، حيث تتزايد أعداد المصابين، مضيفاً أن بلاده ما تزال أفضل بكثير من الدول الأوروبية.