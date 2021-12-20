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إعادة فرض الكمامات بالأماكن العامة في هذه العاصمة

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر قرارا بإعادة إلزامية الكمامات في الأماكن العامة على خلفية تجدد انتشار فيروس .
وأشارت إلى أن "القواعد ستدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء وستظل سارية حتى 31 يناير المقبل على الأقل، وأنها ستطبق على وجه الخصوص، على المتاجر وصالات الألعاب والكنائس والأماكن العامة الأخرى". وشددت باوزر أيضا على أنه "يتعين على جميع المسؤولين المحليين تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وهذا يشمل استخدام الجرعات المنشطة (الثالثة) من اللقاح، حيث كانت في السابق لدى هؤلاء الموظفين الفرصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا بانتظام بدلا من التطعيم".

يذكر أن باوزر ألغت في نوفمبر الماضي هذه المعايير، وعارضها العديد من أعضاء مجلس المدينة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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