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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إن إسرائيل «تتعمد استباحة حياة الفلسطيني»، بعد إقرارها تعليمات جديدة لجنودها في مواجهة التظاهرات في الضفة الغربية. ونددت الوزارة، بإصدار السلطات الإسرائيلية «المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقا لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بحجة السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم».



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