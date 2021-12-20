​​بعد ظهور أوميكرون.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أعقاب ظهور متحور أوميكرون في مصر.

وقال عقبة في تصريحات لمصراوي، إنه لا تزال الأبحاث تجري لمعرفة ما إذا كانت هناك أعراض مختلفة للمصابين بمتحور أوميكرون عن الإصابة التقليدية بفيروس كورونا السابق أم لا، وإن كانت معظم الحالات التي تم رصدها حتى الآن كانت الأعراض خفيفة ودرجات الإصابات ليست شديدة ونسب الوفيات أقل.

وعن الأعراض الأكثر شيوعا، أوضح أنها تشمل: احتقان الحلق وسيلان الأنف والصداع وارتفاع درجات الحرارة وفي بعض الأحيان يكون هناك التهاب في الرئة وضيق في التنفس.

وأشار إلى أن بعض الحالات وخاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، يصابون بالتهاب رئوي شديد يحتاج في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى والرعايات المركزة خاصة من لم يتلق اللقاح.

وهذا ما ذهب إليه مصدر بوزارة الصحة، بأن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، والتي تشمل في مجملها "الإرهاق والحمى والسعال".

وأشار إلى أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى عدم شيوع فقدان حاستي الشم والتذوق لدى الكثير من الحالات المُصابة بهذا المتحور الجديد، لكن لا شيئ أصبح ثابتًا بشكل علمي حتى الآن بخصوص هذا المتحور.

ولفت المصدر إلى أن الأعراض قد تشمل كذلك "التهاب الحلق، الصداع، الآلام والأوجاع، والإسهال"، مضيفا أنها في الأغلب خفيفة إلى متوسطة ولم يتم الإبلاغ عن حالات وخيمة بهذا المتحور حتى الآن.

وأعلنت مصر مساء الجمعة رصد أول 3 إصابات بـ"أوميكرون" ضمن 26 حالة إيجابية بكورونا في ركاب طائرة هبطت بمطار القاهرة، كانت قادمة من إحدى الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة.

وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.