أوروبا ترحب بنتائج انتخابات تشيلي

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي أنه يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته مع تشيلي، استنادا إلى شراكتهما الطويلة الأمد وعلى القيم والمصالح المشتركة.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تتيح العملية الدستورية الجارية، فرصة لتعزيز الوحدة في تشيلي، وتعزز الحوار بشأن مستقبل البلد لمجتمع أكثر ديمقراطية.
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