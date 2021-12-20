أوروبا ترحب بنتائج انتخابات تشيلي

هنأ الاتحاد الأوروبي الرئيس التشيلي المنتخب غابرييل بوريتش، على فوزه بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي أنه يتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاته مع تشيلي، استنادا إلى شراكتهما الطويلة الأمد وعلى القيم والمصالح المشتركة.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تتيح العملية الدستورية الجارية، فرصة لتعزيز الوحدة في تشيلي، وتعزز الحوار بشأن مستقبل البلد لمجتمع أكثر ديمقراطية.