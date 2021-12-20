بنجلاديش تنقذ الروهينجا

وأثنى أندروز، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، على حكومة بنجلاديش لأنها منحت لاجئي الروهينجا اللجوء بعيدا عن «الجرائم الفظيعة» التي ارتكبت ضدهم في ميانمار.
وأشار إلى أن بنجلاديش أنقذت عددا لا يُحصى من الأرواح عندما فتحت ذراعيها وقلبها لأبناء الروهينجا الذين نجوا من هذه الفظائع التي لا توصف والتي ألحقها بهم جيش ميانمار.
وأكد أنه لا يمكن لبنجلاديش تحمّل المسؤولية وحدها.
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