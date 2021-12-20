كما تم تغريم الرجل البالغ 52 عاما مبلغ 750 يورو وسنتين من عدم الأهلية. وتم إسقاط الملاحقة عن شريكه البالغ 38 عامًا الذي حوكم على الوقائع نفسها. وكان الرجلان المنتميان إلى جماعة التبليغ الأصولية في متجر كبير بمدينة سانت اتيين في 7 يونيو عندما ركع الأكبر سنا في أحد الأروقة ورفع يديه هاتفًا «الله أكبر» ثلاث مرات.
وتسبب تصرف الرجل بحالة ذعر في المكان، وقد سقط أحد الزبائن وهو يهرب ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة. أثناء جلسة استماع في المحكمة في يوليو، قال الرجل إن ما أقدم عليه رد فعل على سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي كوفيد.
وأضاف «صلاتي في المتجر كانت رد فعل عاطفيًا من صميم قلبي. كنت متحمسًا، كانت ابتهالًا وليست نداء حرب».
وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقًا في حالة ذعر وإخلاء كنيسة في مدينة ليون في ديسمبر 2016 خلال مراسم جنازة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: السجن والغرامة لرجل هتف في متجر الله أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.