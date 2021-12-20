ليبيا.. النائب العام يأمر بحبس وزير التربية والتعليم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

قرر النائب العام الليبي اليوم الاثنين، حبس وزير التعليم “موسى المقريف”، وذلك بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي.

مكتب النائب العام المستشار “الصديق الصور” قال لوسائل الاعلام: “قرار الحبس الاحتياطي لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، على ذمة التحقيق في قضية تأخر الكتاب المدرسي”، لافتاً إلى أن “مكتب النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام”.

وأكدت النيابة العامة تبين لها تسييل الحكومة مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات، ما أدى فعليا، لعدم توافر الكتاب المدرسي مطلقا.

يذكر أن نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم “محمود الوندي”، إعلن أنه لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التربية والتعليم منذ يونيو الماضي.