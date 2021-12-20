الخطوط الجوية القطرية تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد “إيرباص”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ادعت لدى القضاء البريطاني على شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات، في نزاع الأضرار السطحية التي لحقت بطائرات A 350.

وقالت شركة الطيران في بيان “لقد فشلنا للأسف في جميع محاولاتنا للتوصل إلى حل بناء مع شركة إيرباص فيما يتعلق بتدهور سطح طائرة إيرباص A350، ولذلك، لم يعد أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لحل سريع لهذا النزاع عبر المحاكم”.

وشددت على أنه “يجب على إيرباص إجراء تحقيق شامل بشأن حالة سطح إيه350 للتوصل بشكل حاسم إلى السبب الجذري”.