أرمينيا تعيد عسكريين اثنين لأذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن إعادة اثنين من العسكريين الأذربيجانيين إلى بلادهما بوساطة روسية، اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها إن العسكريين الأذربيجانيين تم توقيفهما من قبل القوات الأرمنية في 18 ديسمبر “لانتهاك الحدود” بين البلدين.

وأضافت أنه “انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية وبوساطة من روسيا تمت إعادة المخالفين إلى الجانب الأذربيجاني”.

وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق عن تسليم 10 عسكريين أرمن لأرمينيا في أعقاب الاجتماعين بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.