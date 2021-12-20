“الصحة العالمية” تخطط لجولة تفقدية في مختبرات تصنيع “سبوتنيك V”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن روجيريو غاسبار مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تخطط لإرسال خبرائها في فبراير المقبل إلى روسيا للوقوف على سير تصنيع لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا.

وخلال موجز صحفي عقده في جنيف اليوم الاثنين قال غاسبار إن الجولة التفقدية التي تشكل جزءا من إجراءات إدراج “سبوتنيك V” في قائمة اللقاحات الموصى بها، ستتسنى في حال تلقي المنظمة كل الوثائق اللازمة من روسيا خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

وأضاف أن المنظمة استأنفت النظر في طلب روسيا ترخيص “سبوتنيك V” وتم تحديد موعدين لتقديم الوثائق ذات الشأن.

وأشار إلى أن الشريحة الأولى من هذه الوثائق تعهد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بتقديمها للمنظمة حتى 30 ديسمبر، أما الشريحة الثانية فتنتظرها المنظمة حتى نهاية يناير.

ولفت إلى أن المنظمة “قد بدأت في التخطيط” لإجراء الجولة التفقدية في مختبرات روسيا، للوقوف على سير تصنيع “سبوتنيك V”.

يشار إلى أن أكثر من سبعين بلدا حول العالم بينها الصين والهند وتركيا وإيران والمكسيك والبرازيل باشرت تصنيع “سبوتنيك V”، أو التطعيم به منذ إعلان روسيا عنه، إذ كان اللقاح الأول في العالم المضاد لكورونا.