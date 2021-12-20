شكرا لقرائتكم خبر الجيش السوداني يدعو المتظاهرين لتوحيد برامجهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبوهاجة، إنه «من الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها»، وذلك تعليقا على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أمس. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن التظاهرات «رفعت شعارات مختلفة، مما يؤكد اختلاف الأجندات والرؤى، ومن الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي». يأتي هذا وسط أنباء عن سقوط قتيل وعشرات المصابين خلال منع تشكيلات عسكرية المحتجين من تنظيم اعتصام في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني يدعو المتظاهرين لتوحيد برامجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.