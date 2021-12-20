مقاتلات التحالف تدمر ورشا ومخازن حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عددا من الورش لتجميع وتفخيخ المسيرات بالقرب من قاعدة الديلمي الجوية بمطار صنعاء شمال العاصمة اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأعلن التحالف أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات ببني الحارث، بالإضافة إلى تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان، وأوضح أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وكان التحالف أشار في وقت سابق إلى «انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي»، موضحا أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا، وأضاف «ما زلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار».

من جهة أخرى، أكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنية أن أكثر من 620 معتقلا مدنيا يعيشون أوضاعا متدهورة في سجون أطراف النزاع باليمن، مع اشتداد موجة البرد.

واستنكرت الرابطة عقب تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في العاصمة صنعاء، ظروف الاحتجاز اللا إنسانية في جميع السجون وأدانت الإهمال الطبي والحرمان من البطانيات والملابس الشتوية، ومنع إدخال الأدوية والطعام للمختطفين.

وذكر بيان «من ضمن هؤلاء 507 مختطفين لدى جماعة الحوثي، داعين الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة السجون، وتفقد أوضاع المحتجزين فيها، ومناشدة» ناشطين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع المختطفين، والمخفيين قسرا، ومساندة قضيتهم العادلة، حتى الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.

مشاهدات يمنية:

