شكرا لقرائتكم خبر مقاتلات التحالف تدمر ورشا ومخازن حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن التحالف أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات ببني الحارث، بالإضافة إلى تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
وأعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان، وأوضح أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكان التحالف أشار في وقت سابق إلى «انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي»، موضحا أن استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا، وأضاف «ما زلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار».
من جهة أخرى، أكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنية أن أكثر من 620 معتقلا مدنيا يعيشون أوضاعا متدهورة في سجون أطراف النزاع باليمن، مع اشتداد موجة البرد.
واستنكرت الرابطة عقب تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في العاصمة صنعاء، ظروف الاحتجاز اللا إنسانية في جميع السجون وأدانت الإهمال الطبي والحرمان من البطانيات والملابس الشتوية، ومنع إدخال الأدوية والطعام للمختطفين.
وذكر بيان «من ضمن هؤلاء 507 مختطفين لدى جماعة الحوثي، داعين الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة السجون، وتفقد أوضاع المحتجزين فيها، ومناشدة» ناشطين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع المختطفين، والمخفيين قسرا، ومساندة قضيتهم العادلة، حتى الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم.
مشاهدات يمنية:
- رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري: الميليشيات الحوثية استهدفت بطائرة مسيرة سيارة تقل أسرة نازحة في مديرية مقبنة غرب تعز.
- سكان مقبنة بتعز يتعرضون لاستهدافات حوثية متكررة مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
- أطباء بلا حدود تحذر: النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر ورشا ومخازن حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.