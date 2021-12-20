شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب: التنسيق بين الوزارات المختصة لحل أزمة البنية التحتية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، جاءت بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، عضو اللجنة، بشأن البنية التحتية بالمنطقة وبحث العقبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين ومن ثم العمل على إيجاد حلول حورية لها بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأوضح محمود، أن طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب تضمن وجود بعض الملاحظات بشأن التراخيص ورخص التشغيل، وأن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الملف بدأتها بمدينة برج العرب، متابعا:" فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وجب أن يكون هناك ترجمة على الأرض لتحقيق حلم زيادة الصادرات المصرية ل100 مليار".

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال كلمته بلقاء عدد من المستثمرين والمصنعين بمدينة بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب مساء اليوم، إلى أن اللجنة استمعت لعدد من المشاكل والتى جاء أبرزها ما يتعلق بمنظومة التراخيص ورخص التشغيل، وأوصت اللجنة عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية ويكون لها سلطة اتخاذ القرارات لحل كل ما يواجه المستثمرين والمصنعين لتذليل العقبات وزيادة حجم الصادرات.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.