تقنية مذهلة.. اشحن حاسوبك لاسلكيا

باريس: بدأت الشركة الفرنسية الناشئة “إنرجي سكوير” وعملاق التكنولوجيا والحواسيب الصيني “لينوفو”، تسويق تقنية ترتكز على الشحن اللاسلكي ، حيث تستخدم هذه التقنية وصالحة لجميع أنواع الحواسيب المحمولة، وذلك يعدّ تغييرا في مجال العمل المكتبي، وفق ما ذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية.

وتسمح هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع تحت مسمى “الطاقة عن طريق الاتصال” بشحن جهاز إلكتروني من دون توصيله بالتيار الكهربائي، بل بوضعه فقط على سطح شحن، وقد مكّن هذا الابتكار الشركة الفرنسية من الحصول أخيرا على جائزة عام 2021 من “المعهد الوطني للملكية الصناعية” (INPI) بفرنسا في فئة الشركات الناشئة.

وعلى عكس حلول الشحن الموجودة فعليا في السوق منذ سنوات، فإن هذا النظام الجديد الذي طوّرته وتسوّقه “إنرجي سكوير” يرتكز على تقنية “التوصيل”، أي ربط قطبين أحدهما يوضع على سطح والآخر داخل الجهاز المراد شحنه، وتقوم المستشعرات الموجودة في السطح على الفور بالتعرف على نوع الجهاز والشدة الكهربائية المراد توفيرها ثم تنقلها إلى القطب الآخر حتى الوصول للبطارية”، كما يوضح ذلك مؤسس الشركة تيموثي لوكيزن.

ويسمح مبدأ التوصيل بشحن الجهاز من دون تداخل أو سخونة زائدة أو فقدان للطاقة، ويوفر ذلك الكفاءة نفسها والسرعة اللتين يتيحهما الشاحن السلكي، وكل ما على المستخدم هو وضع الجهاز على سطح الشحن لتنشيط مصدر الطاقة.

ويؤكد لوكيزن أن هدف الشركة الفرنسية يتمثل في “أن تصبح مرجعا في مجال الشحن، ويبقى التحدي الرئيسي أمامها هو إقناع عدد كبير من مصنّعي الأجهزة الإلكترونية بدمج هذه التقنية في أجهزتهم”.

ويضيف “هناك مسارات بيع طويلة تتطلب أيضا استثمارات كبيرة في البحث والتطوير قبل أن تكون هذه التقنية مربحة. وفي انتظار دمجها في حواسيب علامات تجارية أخرى -غير (لينوفو)- نؤكد للجميع أن نظام شحن وسيطا وقابلا للتكيف مع جميع الأجهزة الإلكترونية يشقّ طريقه بثبات”.

ويشير الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن العملاق الصيني بدأ بالفعل تسويق منتج يسمى مجموعة الشحن اللاسلكي “لينوفو غو يو إس بي-سي” (Lenovo Go USB-C) يتكون من قاعدة شحن متصلة بالتيار الكهربائي ومحوّل يمكن تثبيته تحت الحواسيب المحمولة (جميع العلامات التجارية)، وأن سرعة الشحن التي يتيحها المنتج الجديد مماثلة لسرعة الشاحن السلكي التقليدي.

وتُباع مجموعة الشحن هذه على موقع “لينوفو” الخاص بالولايات المتحدة مقابل نحو 200 دولار، كما أنها متاحة من خلال شبكة شركاء التوزيع المحترفين للشركة الصينية، وستكون متوفرة على جميع مواقعها الإلكترونية المحلية بحلول يناير/كانون الثاني 2022.

وفي ظل التقنية الجديدة، تؤكد الصحيفة الفرنسية أنه بات ممكنا للمرء أن يتخيل أنه في غضون بضع سنوات -أو ربما أقل- لن يكون من الضروري توصيل الحاسوب الخاص به عند وصوله إلى مكتب أو غرفة اجتماعات أو أي مكان عمل آخر، وكل ما سيكون عليه فعله هو وضع حاسوبه الشخصي على طاولة الشحن المهيأة لهذا الغرض.

أما عن تساؤلات المستخدمين الأكثر حذرا بشأن تأثيرات هذه التكنولوجيا الجديدة على صحة الموظفين، فتؤكد الشركة الفرنسية المطوّرة “إنرجي سكوير” أن معدّاتها لا تصدر أي موجات كهرومغناطيسية على عكس تقنيات الشحن التقليدية، وهذا يعني أنها بلا مخاطر تذكر.